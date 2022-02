Kate Middleton et la princesse Mary rivalisent d'élégance à Copenhague.

Même le soleil n'allait pas manquer cela. Ce mercredi 23 février, Kate Middleton poursuivait son escapade danoise en solitaire. Après un passage remarqué à la Fondation Lego où elle avait pu assister au savoir-faire local sur le sujet de la petite enfance, l'épouse de William a enfilé son costume de duchesse en bonne et due forme.

La maman de George, Charlotte et Louis était attendue au château d'Amalienborg de Copenhague. Là, la princesse Mary, 50 ans, et Margrethe II, 50 ans de règne cette année, l'ont accueillie à bras ouverts. Kate avait opté pour un long manteau croisé gris de sa marque fétiche : Catherine Walker, maison qui représente l'excellence britannique. La femme du prince héritier Frederik avait misé sur une tenue noire et blanche du plus bel effet. Le royal trio a profité d'un déjeuner ensemble au palais Christian IX. De quoi resserrer davantage les liens entre les deux monarchies, et donner encore un peu plus d'importance à celle qui fait la fierté des Windsor.

©AFP