Louis de Luxembourg rompt ses fiançailles et explique sa décision irrévocable

Le conte de fées n'aura pas lieu. Le prince Louis de Luxembourg, 35 ans, et sa fiancée Scarlett-Lauren Sirgue, 30 ans, ont rompu leurs fiançailles, annoncées en avril 2021. Le fils de Maria Teresa et du grand-duc Henri, et l'avocate française ont justifié la triste nouvelle le 22 février.

"Divergences d’opinions fondamentales"

"Nous n'allons pas nous marier. Pour autant, il n'y a eu aucune ombre, aucun problème sur notre couple, mais des divergences d'opinions fondamentales qui nous ont amenés à cette décision", ont-ils déclaré dans les colonnes de Point de Vue. Les deux trentenaires, qui assurent rester en bons termes, n'étaient visiblement plus sur la même longueur d'onde en marge de leur union prévue en fin d'année. Jusqu'a à l'implacable point de non-retour. "Nous avons été amoureux l'un de l'autre pendant quatre ans. Nous avons toujours essayé d'être totalement honnêtes l'un envers l'autre. Même lorsque cette honnêteté nous fait mal comme aujourd'hui, nous sommes plus que jamais convaincus qu'elle est cruciale", ont-ils ajouté d'un commun accord

Auparavant, le prince Louis de Luxembourg était marié à Tessy Antony-de Nassau avec qui il a eu deux enfants, Gabriet et Noah. Leur divorce fut prononcé en 2019.