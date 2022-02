"Vulgaire et provocateur envers les plus faibles", "Un beauf qui humilie pour mieux briller" : les langues se délient contre Pierre Ménès à Canal +

Le 21 mars dernier, le monde de la télévision tremblait en France. Après la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste" de Marie Portolano, traitant du sexisme dans le milieu du journalisme sportif, Pierre Ménès s'était retrouvé au centre de vives polémiques .

La mise en lumière de plusieurs comportements inappropriés a valu à Pierre Ménès d'être écarté de l'antenne de Canal+, chaîne qu'il a ensuite décidé de quitter. A Canal +, une enquête interne a été menée. 42 personnes - 25 hommes et 17 femmes - travaillant pour le Canal football club ou de la Direction des sports de Canal+ ont été sollicitées, comme l'indiquent nos confères de BFM TV qui ont réussi à se procurer ce fameux rapport confidentiel. Seules 30 personnes ont accepté de se confier.

Des témoignages confidentiels où, ni les noms, ni les faits précis n’apparaissent. Parmi les 30 personnes interrogées, sept se disent victimes - deux hommes et cinq femmes - d'un comportement intolérable sur le lieu de travail de la part de l'homme qui est âgé de 58 ans. 12 personnes déclarent avoir été témoins de ces comportements.

Dans une synthèse du rapport, les personnes interrogées jugent Pierre Ménès comme étant un "beauf avec un langage coutumier grossier et vulgaire" avec des propos envers les femmes qui sont "souvent de nature sexuelle et dégradants". Une personne ajoute même qu'il s'agit tout simplement "d'un beauf qui humilie pour mieux briller", relève BFM TV.

La synthèse rapporte également que le journaliste sportif était "vulgaire et provocateur envers les plus faibles". Certains de ses collègues au Canal Football Club estiment même que l'homme devenait trop fatigant. "Son côté lourdingue fatiguait de plus en plus, il était de moins en moins compris car il ne changeait pas malgré les remarques de ses collègues pour le calmer: il devenait même, selon certains, pathétique", note le rapport.

Aucune action en justice ne peut toutefois être entreprise si l'on en croit la conclusion des enquêtrices qui ont investigué longtemps en interne. Celles-ci n'ont en effet relevé aucun "fait relevant de qualification pénale devant être signalé à la justice". Aucune agression sexuelle ou un type d'harcèlement sexuel et moral n'a dès lors été constaté d'après l'enquête, "hormis éventuellement l’événement du baiser avec Isabelle Moreau et Francesca Antoniotti et de la jupe avec Marie Portolano".