Kate et William, Albert de Monaco... la royauté européenne dénonce la guerre en Ukraine

Des voix qui portent. Les monarchies n'ont pas pour habitude de se mêler de la politique de leurs pays respectifs. Mais la crise que traverse l'Ukraine ne laisse personne de marbre. Plusieurs figures importantes de la royauté européenne ont tenu exprimer à leur soutien envers le pays et sa population meurtrie.

"En octobre 2020, nous avons eu le privilège de rencontrer le président Zelensky et la Première dame pour sonder leur espoir et leur optimisme pour l'avenir de l'Ukraine", ont fait savoir Kate Middleton et le prince William dans un communiqué publié le 26 février. "Aujourd'hui, nous sommes aux côtés du Président et de tout le peuple ukrainien qui se bat courageusement pour cet avenir", ont souligné le duc et la duchesse de Cambridge.

Le président ukrainien n'est pas resté insensible à cette prise de position claire. "Olena et moi sommes reconnaissants envers le duc et à la duchesse de Cambridge qui, en cette période cruciale durant laquelle l'Ukraine s'oppose courageusement à l'invasion de la Russie, se tiennent aux côtés de notre pays et soutiennent nos courageux citoyens. Le bien triomphera", a répondu Volodymyr Zelensky le mardi 1er mars.



Meghan Markle et le prince Harry, via leur fondation Archewell, ont eux aussi donné de la voix sur les réseaux sociaux. "(Nous) soutenons le peuple ukrainien contre cette violation du droit international et humanitaire et encourageons la communauté mondiale et ses dirigeants à faire de même", ont écrit les Sussex dès le 25 février.

"Cessez-le-feu immédiat"

Albert II de Monaco a tapé du poing sur la table, appelant la Russie et Vladimir Poutine à respecter les droits humains. "Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II condamne fermement l'invasion de l'Ukraine. Son Altesse Sérénissime exprime son entière solidarité à la population ukrainienne victime des opérations militaires et des bombardements et soutient les appels en faveur d'un cessez-le-feu immédiat", a-t-il déclaré par voie de communiqué.