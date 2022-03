"Je comptais les gorgées d’eau": Robert Pattinson avoue avoir suivi un régime drastique avant de jouer dans The Batman

C'est le film le plus attendu de ce début d'année. Depuis ce mercredi 2 mars, "The Batman", le dernier film de Matt Reeves, est diffusé dans les salles de cinéma en Belgique.

Pour se préparer à incarner l'homme chauve-souris, Robert Pattinson a suivi un entraînement intense avant d'enfiler le costume du super-héros. Durant trois mois, il a passé de nombreuses heures dans les salles de sport, mais est aussi passé par un régime alimentaire drastique. "J'avais environ trois mois avant le début du tournage, et je m'entraînais avant et après le travail, tout le temps", a-t-il révélé au magazine People.

Pendant cette période, l'acteur surveillait tout ce qu'il ingurgitait. "Je ne faisais que réduire les portions avant de tourner les scènes où j'apparaissais torse nu, et je comptais les gorgées d'eau", a-t-il précisé.



Interrogé sur sa principale source de motivation, l'acteur a évoqué le fait de montrer son corps à l'écran. "Éviter une certaine honte, ça a été mon moteur à 100%", a-t-il ajouté.

"Plus le tournage approchait, plus je devenais parano. Vous savez, on se sent ridicule quand on est juste assis chez soi, à répéter en t-shirt. Puis, vous enfilez le costume. Et cela vous donne une sorte de pouvoir", a poursuivi Robert Pattinson. "Les gens réagissent différemment face à vous, l'équipe du film notamment. Soudain, votre monde change (…) C'est comme porter une couronne."

Le film "The Batman", avec à l’affiche Robert Pattinson et Zoë Kravitz, est à découvrir actuellement dans les salles de cinéma.