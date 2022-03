La demi-soeur de Meghan Markle l'attaque pour diffamation

Sacrée famille. Non contente d'être devenue persona non grata au sein de la famille royale britannique, Meghan Markle est désormais dans le collimateur de sa demi-soeur. Samantha, 57 ans, n'a toujours pas digéré les propos que l'actrice a tenus lors de son interview polémique avec Oprah Winfrey le 7 mars 2021. Elle a donc décidé de l'attaquer pour diffamation pour "déclarations fausses et malveillantes".

La fille aînée de Thomas Markle dénonce notamment le fait que la duchesse ait menti sur son statut "d'enfant unique", le traitement qui y a été réservé à leur père et des approximations quant au déroulé de certains événements. Meghan est décrite comme une personne qui a "fait carrière en vendant de fausses histoires aux tabloïds et aux chaînes de télévision". Elle aurait "déclaré, à tort, s'être extirpée seule d'une prétendue pauvreté, avoir été forcée à enchaîner les petits boulots à l'âge de 13 ans pour 'arrondir les fins de mois'", lit-on dans la plainte déposée aux États-Unis. Samantha Markle réclame 75.000 dollars en dommages et intérêts.

Michael Kump, l'avocat de l'épouse du prince Harry, a rapidement déclaré que ce procès est "absurde et sans fondement".