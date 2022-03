J.K. Rowling prête à donner jusqu'à 1 million de livres sterling pour les enfants en Ukraine

La romancière a relayé sur Twitter un appel lancé via la fondation Lumos, qu'elle a cofondée en 2005 et qui collecte actuellement des fonds pour fournir de la nourriture, des kits d'hygiène et des kits médicaux aux personnes touchées par la crise humanitaire.

"Je contribuerai personnellement à hauteur des dons à cet appel, jusqu'à 1 million de livres sterling", soit environ 1,20 million d'euros, a écrit J.K. Rowling, remerciant sur le réseau social les donateurs.

Lumos explique sur son site internet travailler dans la région de Jytomyr, à l'ouest de la capitale Kiev; une région où, avant l'invasion russe, plus de 1.500 enfants se trouvaient dans des orphelinats. Environ 100.000 enfants vivent dans des institutions dans le pays, indique Lumos.

"L'invasion par les forces russes signifie que davantage d'enfants sont désormais en danger", avertit la fondation, qui souhaite apporter son aide aux enfants déplacés et traumatisés par le conflit.