Cette petite phrase du prince William sur la guerre en Ukraine passe mal

"Nous nous sentons tellement inutiles."

Le prince William en a fait l'amer constat en se rendant au Centre culturel ukrainien de Londres avec Kate Middleton. Le duc et la duchesse avaient toutefois pris le soin d'apporter des brownies maison pour aller à la rencontre de bénévoles et de personnes originaires du pays meurtri. Mais c'est un autre commentaire du prince de 39 ans qui a fait réagir.

"C'est très étrange de voir cela en Europe", a estimé le petit-fils d'Elizabeth II sur place. La phrase a été considérée par certains comme une banalisation des conflits armés hors des territoires européens. "Le prince William dit que c'est plutôt normal de voir la guerre et des effusions de sang en Afrique et en Asie, mais pas en Europe", a notamment ironisé Nadine White, journaliste de The Independent spécialisée sur les questions de racisme.