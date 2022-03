Elle va beaucoup mieux. Elizabeth II, parfaitement remise du Covid-19, vient de rassurer ses sujets pour de bon. La souveraine, âgée de 95 ans, a pu rencontrer le Premier ministre canadien Justin Trudeau à Windsor, son premier tête-à-tête depuis l’annonce de son infection.

Visiblement en pleine forme, la reine est apparue pimpante dans une robe à motifs et a accueilli la poignée de main du dirigeant avec le sourire. Elizabeth II, habituellement neutre sur l’échiquier politique, avait glissé un discret et subtil hommage au peuple ukrainien. L’une des tables de son bureau feutré était en effet orné d’un grand bouquet bleu et jaune, clin d’œil symbolique au drapeau de leur pays meurtri.

Au sein de la royauté européenne, le prince Charles, Albert II de Monaco, Felipe VI d’Espagne ou encore les monarchies scandinaves ont tous dénoncé la guerre qui y fait rage.