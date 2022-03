La princesse Charlène est rentrée à Monaco: une occasion spéciale l'attendait

Charlène est rentrée à Monaco. La princesse de 44 ans et Albert II ont eu "la joie de partager" la nouvelle dans un communiqué commun. Si la maman de Jacques et Gabriella a bien rallié la Principauté après des mois passés dans un établissement privé en Suisse, elle n'est pas encore en mesure de tenir son rang.

"Elle est heureuse d’avoir retrouvé Sa famille"

"En accord avec Ses médecins et alors que Son rétablissement est en bonne voie, Leurs Altesses Sérénissimes ont convenu ensemble que la Princesse Charlene peut désormais poursuivre Sa convalescence en Principauté, auprès de Son époux et de Ses enfants", lit-on dans le communiqué relayé par le Palais monégasque. "Dans cette perspective, la Princesse Charlene vient de rentrer à Monaco où Elle est heureuse d'avoir retrouvé Sa famille et Ses proches. Les prochaines semaines devraient Lui permettre de se rétablir complètement avant de pouvoir reprendre progressivement Ses activités officielles", ont-on ajouté. Aucune photo de Charlène n'a ainsi été partagée pour le moment.

Toutefois, un joyeux événement coïncidait avec ce retour tant attendu. Le lundi 14 mars, Albert de Monaco fêtait effectivement son 64e anniversaire. Une journée que le prince a donc pu fêter chez lui avec sa famille au complet. Un "hommage surprise" préparé par l'Orchestre des Carabiniers de la principauté lui a été rendu sous le balcon du Palais princier.