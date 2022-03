Voici la nouvelle Miss Monde 2022

Reportée à cause de la pandémie mondiale de coronavirus, l'élection a pu enfin avoir lieu. Cent candidates étaient rassemblées en quête du titre de plus belle femme du monde. C'est finalement Miss Pologne qui s'est emparée de la couronne, suivie de près par Miss USA et Miss Côte d'Ivoire.

La nouvelle Miss Monde, Karolina Bielawska, succède donc à la Jamaïcaine Toni-Ann Singh. Karolina étudie actuellement un master en gestion et aimerait poursuivre ses études par un doctorat. Amatrice de sports marins et de raquette, elle espère un jour devenir conférencière en motivation.

La blonde de 23 ans mène un projet intitulé Zupa Na Pietrynie qui vient en aide aux sans abri. Chaque dimanche, son association distribue des repas chauds, des vêtements, des masques, une assistance juridique, l'accès au vaccin contre le coronavirus et du matériel médical pour près de 300 personnes à Lodz, la troisième plus grande ville de Pologne, rapporte le magazine Femme Actuelle.