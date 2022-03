Ahston Kutcher et Mila Kunis récoltent plus de 30 millions de dollars pour venir en aide aux Ukrainiens

C'est sur Instagram que le couple de stars a annoncé l'excellente nouvelle. Plus de 30 millions de dollars ont été récoltés pour les victimes en Ukraine.

"Nous sommes submergés par la gratitude concernant votre soutien. Il y a deux semaines, nous vous avons demandé de nous rejoindre et plus de 65 000 d'entre vous se sont mobilisés et ont donné ce qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, avec votre aide, nous avons atteint notre objectif de 30 millions de dollars. Bien que ce montant soit loin de constituer une solution au problème, notre effort collectif permettra à de nombreuses personnes d'atterrir en douceur alors qu'elles s'apprêtent à affronter un avenir incertain", explique le couple.

Mila Kunis, qui est d'origine ukrainienne, a été particulièrement touchée par le projet et par le soutien des gens. Mais elle le répète, le combat est loin d'être terminé. "Notre travail n'est pas terminé. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que l'effusion d'amour qui s'est produite dans le cadre de cette campagne trouve un impact maximal auprès des personnes dans le besoin. Les fonds ont déjà été et continueront d'être versés à Flexport.org et Airbnb.org afin qu'ils puissent agir dès maintenant."

Les deux acteurs qui ont eux-mêmes fait un virement de trois millions de dollars, expliquent comment sera utilisé l'argent des généreux donateurs. "Au fur et à mesure que les fonds continueront à arriver, nous traiterons chaque dollar comme s'il sortait de notre poche, avec respect et honneur pour le travail qui a permis de le gagner, l'intention d'amour par laquelle il a été donné et le désir qu'il soit maximisé pour des résultats positifs pour les autres."