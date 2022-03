La petite-fille de 21 ans du roi Juan Carlos fait une apparition étincelante

De mille feux. C'est l'une des figures des monarchies européennes qui monte : la fille de l'infante Elena d'Espagne se fait de moins en moins discrète. À 21 ans, Victoria Federica de Marichalar a marqué le coup lors d'un récent gala à Madrid.

Graine d'influenceuse



La petite-fille du roi émérite Juan Carlos et de la reine Sofia a assisté à la présentation des cartels de la Feria de San Isidro en tant qu'invité exceptionnelle. Cet événement de tauromachie se déroulera du 8 mai au 5 juin prochain. Victoria est, comme son grand-père, férue de corridas, souligne Paris Match. Son autre passion ? La mode. La graine d'influenceuse avait opté pour un ensemble rayé et scintillant du plus bel effet.



Ce 15 mars, la jeune femme a partagé un cliché backstage de sa soirée en compagnie de sa meilleure amie. On la retrouve également dans le ELLE espagnol du mois de mars. Victoria de Bourbon est la cinquième position dans l'ordre de succession au trône.