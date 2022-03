Anthony Delon revient sur la violence de son père : "Je ne pense pas qu'il désirait me détruire, mais plutôt me soumettre"

Venu sur le plateau de France 2 pour faire la promotion de son livre, Anthony Delon a évoqué la violence et les démons de son père qui ont marqué son enfance. A travers des mots forts, le fils de l'acteur s'est laissé aller à plusieurs confidences, lui qui a écrit ce livre pour mettre les choses à plat avec son père, pour qui il reconnait des circonstances atténuantes. "Rejeté dans son enfance, par ses parents, abandonné et mal aimé, il reproduisait à sa manière, avec sa violence à lui, le traumatisme vécu. Quand il agissait comme ça, ce n’est pas à moi qu’il parlait mais à l’enfant qui était en lui. Les combats les plus rudes sont ceux qu’on mène contre soi. Il n’a pas voulu mener celui-ci."

Alors qu'il est très mal en point actuellement, Alain Delon aura tout de même pour connaissance que son fils lui a pardonné ses méfaits au travers de ce livre. "J’espère qu’en lisant ce livre, il va se réparer. C’est pour cela que c’est un message d’amour, parce que moi, j’ai pardonné. Aujourd’hui, on a pris du recul tous les deux. C'est important de poser les choses parce que, dans la vie, on ne sait pas ce qu’il peut se passer".

Des moments très douloureux dans sa jeunesse, Anthony en a vécu à cause du comportement très dominant de son père. "Il a tenté à de nombreuses reprises de me plier, de m'affaiblir, et ce depuis l'âge de 10 ans, l'âge où je suis devenu un homme selon lui," écrit-il dans son autobiographie où il explique avoir un jour mis à la porte Mireille Darc. "J’étais l’homme de la maison donc j’avais le droit de la mettre dehors", se souvient-il avant d'en revenir au comportement de son père "Je ne pense pas qu'il désirait me détruire, mais plutôt me soumettre. Comme dans une horde de loups où le clan doit se plier face au dominant. Consciemment ou pas, la destruction était tout de même à l'œuvre…"

Comme cette anecdote qu'il cite. Alain Delon s'agaçait de voir son fils mal se tenir à table. Il l'envoie alors dans sa chambre et déboule ensuite avec un gros fouet de cuir à la main pour le punir. "Je n'ai aucun souvenir de douleur physique, par contre les mots laissèrent de larges entailles, longues à cicatriser : 'Même mes chiens, je ne les frappe pas avec ce fouet !', disait-il entre deux coups."