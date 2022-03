La voiture du chanteur Vianney cambriolée alors que son bébé se trouvait à l'intérieur : "Le voleur s'est mis à regretter son geste"

Le chanteur Vianney a raconté ce lundi sur sa page Instagram la mésaventure dont il a été victime durant la journée de dimanche à Paris. Alors que son véhicule était garé sur un trottoir parisien et qu'il discutait avec plusieurs de ses amis quelques mètres plus loin, un homme s'est introduit dans sa voiture pour y voler tout ce qu'il trouvait alors que le fils de l'artiste était installé à l'arrière et qu'il dormait dans son siège.

"J'étais en voiture et je me suis garé dans Paris, il y avait des amis à 10 mètres de là. J'ai garé la voiture que j'ai laissé ouverte. Pour tout vous dire, il y a mon petit bébé qui est en train de dormir, donc je le laisse dormir. Je vais discuter quelques minutes et je reviens à la voiture. Il y avait un homme qui était collé à la voiture quand je suis revenu. Il était un peu étrange, pas très propre sur lui... Je lui demande si tout va bien. Il ne me répond pas trop. Je me dis qu'il doit être gêné ou timide, j'en sais rien".

A ce moment-là, Vianney ne se doutait pas encore que l'homme à qui il parlait venait en fait de s'introduire dans son véhicule. Plus de peur que de mal toutefois, le bébé du chanteur n'ayant même pas vu la scène. "Le bébé va bien, a-t-il précisé sur les réseaux sociaux. Je gardais un oeil sur sa porte, mais visiblement ce monsieur s'est introduit par l'autre côté du véhicule, discrètement..."

Le malfaiteur a toutefois rendu tout ce qu'il avait subtilisé à l'artiste dans la voiture. "J'ouvre les portes de la voiture et il me dit : 'Mon frère, je suis désolé. J'ai volé tout ce qu'il y avait dans ta voiture. Tiens, je te rends tout. Mais c'était ouvert, je te demande pardon'. Il m'a rendu tout ce qu'il y avait dans ma voiture. Ca m'a bouleversé. Ça veut juste dire un truc : il y a quand même de la lumière chez tout le monde, les amis. Il y a du bon en chacun. C'est un truc de fou".

La popularité de Vianney n'y serait pour rien dans ce geste puisque l'homme ne l'aurait même pas reconnu. "Je suis sûr qu'il ne m'a pas reconnu ! Je l'ai vu dans ses yeux : il ne savait pas que j'étais chanteur. Il a rien vu de tout ça, il a juste vu un humain et il s'est mis à regretter son geste."

Une histoire qui se termine donc bien.