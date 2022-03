Une danse devenue virale, un "waouh" qui en dit long: les temps forts de la tournée contrastée de Kate et William au Belize

Le samedi 19 mars, Kate Middleton et le prince William entamaient leur tournée de huit jours dans les Caraïbes avec une visite du Belize. Le petit pays d'Amérique Centrale, indépendant depuis 1981, reste membre du Commonwealth et constituait une première étape avant la Jamaïque et les Bahamas. Mais tout le monde n'a pas déroulé le tapis rouge au duc et à la duchesse.

Dès leur arrivée, les Cambridge et leurs équipes ont dû changé leurs plans à la dernière minute. Leur visite d'une ferme de cacao à Indian Creek a été annulée en raison de l'hostilité des locaux. "Nous ne voulons pas qu'ils atterrissent sur nos terres, c'est le message que nous voulons envoyer", a tranché le président du village dans la presse britannique. Malgré ce faux départ, Kate et William ont su faire bonne figure sous le soleil des Caraïbes. Le couple royal s'est notamment laissé aller à une "danse endiablée" dans un centre culturel de la communauté Garifuna, à Hopkins. La duchesse, vêtue d'une robe à fleurs, y a fait sensation et le moment est devenu viral.

Indiana Jones chez les Mayas

Le 21 mars, les parents de George, Charlotte et Louis se transformaient en de véritables Indiana Jones pour visiter la jungle du pays, connu pour ses vestiges mayas. Kate et William ont exploré le site de Caracol, une pyramide de plus de 43 mètres de haut et vieille de 2400 ans que l'on surnomme "Sky Palace ("le palais du ciel", Ndlr). La duchesse, bluffée par la beauté des lieux, a lâché un "wow !" qui en disait long. Le couple a ensuite eu droit à un cours de survie en pleine nature luxuriante.

Le prince William et Kate Middleton doivent ensuite se rendre en Jamaïque où des manifestations pour dénoncer le passé colonial de l'île sont d'ores et déjà prévues.