Après sa gifle à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars, Will Smith est apparu souriant et festif à l'afterparty, accompagné de sa famille.

Will Smith souriant et fêtard à l'after party des Oscars après sa gifle à Chris Rock (VIDEO)

Chris Rock, l'un des présentateurs de la 94ème cérémonie des plus prestigieux prix d'Hollywood, a fait une plaisanterie sur l'épouse de Will Smith, Jada Pinkett-Smith. Il a comparé ses cheveux, coupés à ras, au crâne rasé de Demi Moore dans le film "A Armes égales" de Ridley Scott (1997).

D'abord hilare, Will Smith est ensuite monté sur scène et a giflé Chris Rock

"Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche", a hurlé Will Smith, revenu aux côtés de son épouse.

Par après, il est revenu pour s'excuser publiquement: "Je veux m'excuser auprès de l'Académie" des Oscars, a-t-il lancé en pleurs. "L'amour vous fait faire des choses folles", a-t-il ajouté, le visage couvert de larmes.

Will Smith est ensuite apparu tout sourire à l’afterparty des Oscars, accompagné de sa femme et de ses enfants. Des images montrent l'acteur danser et s'amuser sur une piste de dance.

Plusieurs journalistes ont tenté de revenir sur l'affaire mais l'acteur fraîchement oscarisé a refusé tout commentaire.