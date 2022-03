Après la gifle de Will Smith, des conséquences positives pour Chris Rock

Si la cérémonie des Oscars de ce dimanche soir a sacré "CODA", de Sian Heder, comme meilleur film et a fait la part belle à "Dune", qui a raflé pas moins de six récompenses, c'est surtout la gifle de Will Smith à Chris Rock qui aura marqué les esprits.

La vidéo de l'incident a fait le tour du monde et des réseaux sociaux en 24 heures, ce qui a même entrainé des retombées positives pour l'humoriste américain Chris Rock. En effet, selon le magazine Variety, les ventes pour son spectacle, baptisé "Ego Death World Tour", ont connu une flambée spectaculaire en quelques heures.

Le site d'achat de billets secondaires TickPick a ainsi indiqué qu'il avait vendu plus de billets pour "Ego Death World Tour" en une soirée que durant tout le mois dernier.





La tournée de Chris Rock débute ce samedi 2 avril à Atlantic City, pour se terminer le 17 novembre à Los Angeles.