Charlène de Monaco métamorphosée pour suivre un protocole de soins bien précis

Et petit tour et puis s'en va ? La princesse Charlène avait effectué son retour en terres monégasques à la mi-mars, prenant ses quartiers à Roc Agel. Mais la Sud-Africaine, toujours convalescente, aurait déjà quitté le calme de la campagne pour la Suisse.

L'émission allemande "Royal Talk", diffusée par la chaîne locale RTL, rapporte que l'épouse du prince Albert II a rallié le pays depuis l'aéroport de Nice. Sur de nouveaux clichés, on peut voir Charlène, 44 ans, se réapproprier la coupe garçonne blond platine et radicale. L'ancienne nageuse avait rendez-vous à Berne pour effectuer le suivi de son programme de soins. Ce dernier a été détaillé par le média allemand Bunte.

Pour lutter contre "son état de fatigue profond", la princesse, amaigrie ces derniers mois, s'attelle à "reprendre du poids grâce à un régime élaboré par un grand chef". Natation et séances de yoga sont également au menu pour reprendre le dessus sur sa condition physique et mentale. Le soutien d'Albert et des jumeaux est également primordial pour mener à bien sa mission. La dernière ligne droite avant la reprise de ses fonctions officielles ?