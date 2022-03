Hommage au Prince Philip: Kate Middleton, Charlotte et George font l'unanimité

Peut-on conjuguer chic, sobriété et raffinement désarmant ? Kate Middleton a répondu par l'affirmative lors de l'hommage au prince Philip. Mathilde et Philippe de Belgique, les familles royales d'Espagne et du Danemark, le roi Willem-Alexander, la reine Máxima et la princesse Beatrix des Pays-Bas... du beau monde était pourtant attendu pour soutenir Elizabeth II et honorer la mémoire de son défunt mari ce mardi 29 mars.

Comme souvent, la duchesse de Cambridge et ses enfants ont capté l'attention de la presse internationale comme personne d'autre. L'épouse du prince William est arrivée à l'abbaye de Westminster dans une robe noire à pois envoûtante signée Alessandra Rich, une marque qu'elle a l'habitude de porter pour de grandes occasions. La pièce était sublimée par un chapeau noir à bords larges du plus bel effet. Du haut de ses 8 ans, le prince George avait enfilé un costume dont la cravate était assortie à celle de sa mère. Charlotte, 6 ans, avait mis une robe manteau comme les affectionne aussi la duchesse. Les Cambridge étaient installés au 2e rang, derrière la reine, le prince Charles, la future reine consort Camilla Parker Bowles, la princesse Anne et le prince Edward.

Arrivée aux côtés du prince Andrew, dont c'était la première sortie publique depuis son accord à l'amiable, Elizabeth II a pu assister à la messe en bonne et due forme. La souveraine de 95 ans n'était pas apparue à un événement officiel depuis de longues semaines. Seul absence de taille ? Celle du prince Harry.

