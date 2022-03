Jada Pinkett Smith réagit à la gifle que Will Smith a infligé à Chris Rock

La gifle infligée par Will Smith à Chris Rock aux Oscars n'a pas fini de faire parler d'elle. Alors que Will Smith a finalement présenté ses excuses au comédien et à l'académie des Oscars, c'est maintenant au tour de son épouse de réagir. Sur Instagram, Jada Pinkett Smith a posté un court message: " C'est une saison pour la guérison et je suis là pour ça." Elle a par ailleurs désactivé les commentaires sous sa publication. Le message semble donc clair, elle ne compte pas revenir sur l’incident.

Avec cette réaction, Jada Pinkett Smith semble se ranger aux côtés de son mari et le soutenir, malgré les lourdes conséquences que son geste pourrait lui coûter. En effet, l'académie des Oscars a annoncé qu'une enquête sur l'incident avait été ouverte. Dans le pire des scénarios, l'acteur pourrait être contraint de devoir rendre l'Oscar du meilleur acteur qu'il a reçu dimanche soir à Hollywood pour le film "La méthode Williams". Une victoire qui a complètement été éclipsée vu le déroulement de la soirée.