La femme de Marcel Javaux à nouveau hospitalisée pour détresse respiratoire

Josette Javaux, l'épouse de Marcel Javaux, a de nouveau dû être hospitalisée. L'ancien arbitre de Division 1 a annoncé la nouvelle ce matin sur Twitter. "Josette de retour aux urgences de Libramont... Manque d'oxygène ! 77 de saturation ce matin avec 38.8 de température et une toux très grasse... On est reparti pour un tour de carrousel", a-t-il écrit sans préciser si son épouse avait dû être admise en raison du coronavirus ou d'une autre pathologie.



Pour rappel, Josette Javaux avait contracté une forme sèvre de Covid-19 il y a deux ans. En mars 2020 au début de la pandémie, elle avait dû être hospitalisée aux soins intensifs en raison d'une insuffisance respiratoire sévère et d'un état physique très faible. Si la convalescence avait été longue, elle avait fort heureusement réussi à se remettre, même si Marcel Javaux avait lui aussi dû être admis par la suite en raison du coronavirus. "On a eu la chance de vivre, tout simplement. Car c'est une saloperie qui vous mine physiquement et psychologiquement", nous avait-il à l'époqueconfié.