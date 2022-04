Le prince Andrew, déjà empêtré dans l'affaire Epstein, se retrouve à présent mêlé à une affaire de fraude

Le duc d'York et son ancienne épouse Sarah Ferguson sont nommés dans le cadre d'un litige porté devant la Haute Cour de Londres entre Nebahat Isbilen, une septuagénaire turque, et Selman Turk, un homme d'affaires turc basé à Londres. La première aurait confié au second le soin de placer ses actifs hors de Turquie où son mari avait été emprisonné.

Or, selon des documents portés à la procédure cités par la presse britannique, le prince et son ex-femme auraient reçu des "sommes significatives" de la part de cet ancien banquier, accusé d'avoir en tout détourné quelque 40 millions de livres (47 millions d'euros) appartenant à Mme Isbilen.

"L'argent a été utilisé pour des objectifs non connectés à Mme Isbilen avec par exemple, des sommes significatives payées au prince Andrew et à Sarah Ferguson", selon la position de la défense de la plaignante, apparaissant dans ces documents.

Selon le quotidien britannique The Telegraph, le prince âgé de 62 ans aurait reçu plus d'un million de livres.

Les paiements incluent notamment un "cadeau" de 750.000 livres payé par Mme Isbilen sur les conseils de M. Turk tandis que la septuagénaire pensait être aidée en échange pour obtenir un passeport britannique et fuir la Turquie.

Le prince Andrew a depuis rendu l'argent mais a "décliné" toute réponse aux sollicitations de l'avocat de Mme Isbilen, selon The Telegraph.

Selon la plaignante, ce paiement a eu lieu en novembre 2019 quelques jours après que l'homme d'affaires auquel elle avait confié sa fortune a remporté un prix dans une compétition d'entrepreneurs organisée par le prince.

L'affaire intervient alors qu'Andrew est apparu mardi en public à l'abbaye de Westminster, au bras de sa mère la reine Elizabeth II, pour la première fois depuis l'accord à l'amiable conclu avec l'Américaine Virginia Giuffre qui l'accusait d'agression sexuelle alors qu'elle était sous l'emprise du défunt financier américain Jeffrey Epstein.

En raison de ces accusations, il a été privé en janvier de tout rôle officiel et ne peut plus utiliser son titre d'Altesse royale.