Jim Carrey: "Je vais prendre ma retraite"

Actuellement à l'affiche de Sonic 2, Jim Carrey enchaîne donc les interviews. Et dans un entretien pour Access Hollywood, l'acteur culte du Grinch, The Mask, The Truman Show ou encore Bruce Tout-Puissant, Ace Ventura et Eternal Sunshine of the Spotless Mind s'est laissé aller à quelques confidences pour le moins inattendues. "Eh bien, je vais prendre ma retraite, lâche la star de 60 ans. Oui, probablement. Je suis vraiment sérieux." Avant de se reprendre quelque peu. "Ça dépend. Si les anges m'apportent un scénario en or, qui va marquer le public à coup sûr, je pourrais continuer, mais là, je fais une pause."

Pour rappel, Jim Carrey avait connu récemment une longue période de dépression, en tentant aussi de remonter sur scène en one man show, mais la star US aspire à une autre vie loin des projecteurs. "J'aime ma petite vie tranquille, explique-t-il, toujours à Access Hollywood. Je fais de la peinture et je m'adonne à une vie spirituelle que j'adore. Et je vais vous dire une chose qu'aucune célébrité n'osera jamais dire : J'en ai assez. J'en ai assez fait. Je n'en peux plus !"