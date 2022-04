Tom Cruise a fait un cadeau démesuré à Kate et William

De la saga James Bond au documentaire engagé Notre Planète, la famille royale britannique est cinéphile et aime le faire savoir. Le duc et la duchesse de Cambridge n'ont donc pas boudé leur plaisir en répondant à l'invitation hors-norme de Tom Cruise.

Folie des grandeurs

Londonien depuis quelques mois déjà, le mythique acteur a eu vent de la passion du prince William pour Top Gun. L'Américain, habitué aux cadeaux démesurés, a donc pris le soin d'organiser une avant-première de Top Gun : Maverick pour le fils de Lady Di et son épouse. Comme le rapporte la presse britannique, cette séance royale a eu lieu au Leicester Square de la capitale, entièrement privatisé pour leur garde rapprochée pour l'occasion. Sophie de Wessex, mais aussi les princesses Beatrice et Eugenie étaient également présentes à la projection exclusive du film. "Ils ont été les premiers à voir le film. Tom les a accueillis lui-même et leur a dit qu'il espérait qu'ils apprécieraient cette suite, qu'il avait adoré tourner. Puis il les a laissés tranquilles", a-t-on confié outre-Manche.

Le film d'action sera ensuite dévoilé au festival de Cannes le 18 mai prochain. Cette 75e édition rendra par ailleurs un hommage exceptionnel à Tom Cruise pour l'ensemble de sa carrière.