Le fils d'Alain Delon réagit aux fake news sur son père et pousse un coup de gueule

Voici quelques jours, plusieurs médias ont relayé l'information selon laquelle l'acteur Alain Delon était prêt à mourir en recourant à l'euthanasie. Tout cela est parti d'une interview d'Anthony Delon qui, invité mi-mars sur le plateau de RTL pour présenter son livre "Entre chien et loup", avait confié avoir promis à son père d'accepter qu'il se fasse euthanasier, le moment venu. Alain Delon s'étant déjà prononcé plusieurs fois en faveur de l'euthanasie, des médias ont pris des raccourcis et ont affirmé que l'acteur allait donc y recourir dans un avenir proche.

Sauf que son autre fils, Alain-Fabien, a réagi lundi pour pousser un coup de gueule et assurer que son père ne comptait pas se faire euthanasier. Il évoque une déformation des propos d'Anthony: "Il y a une énorme différence entre 'Fils, dans le cas où je suis branché à une machine et dans le coma, je veux que tu me débranches' (ce qui, d'ailleurs, est arrivé et nous ne l'avons pas débranché, au contraire, nous avons décidé de le garder en vie)", révèle ainsi Alain-Fabien.

Via des stories Instagram, le fils d'Alain Delon n'a pu masquer sa colère face à ces fake news : "Bon, d'habitude je ne fais pas ça, mais c'est en train de devenir incontrôlable. Cela fait plus de deux semaines maintenant que je lis dans mes messages, sur des soi-disant 'magazines', et dans mes commentaires que mon père va mettre un terme à sa vie grâce à l'euthanasie". "C'est p*tain de faux", a encore conclu le mannequin et acteur de 28 ans.