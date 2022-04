Jean-Claude Van Damme a un nouveau job : ambassadeur de la République démocratique du Congo

L'acteur et producteur a rencontré cette semaine le président Félix Tshisekedi et a reçu son passeport diplomatique. Son objectif : "stabiliser ce grand et beau pays".

La scène est étonnante. T-shirt blanc moulant et large sourire lui barrant le visage, l'inimitable Jean-Claude Van Dame était à Kinshasa mercredi pour y recevoir un passeport diplomatique congolais. Il lui a été remis par le vice-ministre des Affaires étrangères Samy Adubango, au nom du président Félix Tshisekedi. "C'est avec beaucoup de fierté que je reçois ce passeport en tant qu'ambassadeur. C'est le titre d'ambassadeur pour le rayonnement de la jeunesse du point de vue sport, santé et culture", a déclaré l'acteur belge au moment de prendre possession du document.

Un gag digne d’un 1er avril qui viendrait un peu en retard ? Pas du tout si on en croit les autorités congolaises. Avant de recevoir son passeport diplomatique, Jean-Claude Van Damme a rencontré le président Tshisekedi. Et ce rôle d’ambassadeur ne serait pas qu’honorifique. Il s’accompagne de missions à remplir pour Monsieur Muscles.

Il y en a plusieurs : être l'ambassadeur du sport et de la culture congolaise, mais aussi mettre son succès et sa notoriété au service de la protection des forêts congolaises et par là, des animaux et de la nature du pays. Parce que la RDC a décidé de faire de la question climatique, un cheval de bataille dans ses discussions avec ses partenaires à l'international. "Le Congo est le plus beau panier génétique au monde qu'il faut préserver. On dépense tellement de moyens pour aller sur d'autres planètes alors qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Il est temps de se révolter, pas physiquement pour sauver cette planète."

La RDC plaque tournante du showbiz en Afrique

Comme si cela ne suffisait pas, Jean-Claude Van Damme hérite aussi de la tâche de promouvoir les investissements en République démocratique du Congo, en particulier en matière d'agriculture, secteur clé pour gagner en autonomie et moins dépendre des importations. "Nous allons viser l'Amérique du Nord, les pays du Moyen-Orient, les pays d'Asie qui vont aider à aider au développement de l'agriculture à l'intérieur du pays afin de ne pas dépendre de l'importation. […] Ces pays vont nous aider pour stabiliser ce grand et beau pays."

Et ce n’est pas tout : JCVD a aussi pour mission de faire de la RDC une plaque tournante du showbiz en Afrique. Il l’a dit, il va essayer de convaincre des stars internationales comme Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jackie Chan, Jennifer Lopez ou des joueurs de football comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, etc., que venir au Congo n’est pas dangereux, qu’ils ont une fausse idée du pays à travers les informations qui leur parviennent.

On rappellera à cet effet la venue dans le pays de Damso en 2020. Le rappeur avait été accueilli en héros et y voir une première pierre de cette volonté de faire de la RDC, le cœur du showbiz de l’Afrique. D’autant que Jean-Claude Van Damme n’est pas le seul à avoir hérité d’un titre d’ambassadeur du pays. Avant lui, Gims et son frère Dadju ont eux aussi reçu des passeports diplomatiques.

Est-ce pour remplir son compte en banque que le Belge a accepté toutes ces missions ? Même pas. Ce rôle d’ambassadeur de la RDC, il va l’exercer bénévolement. Il va néanmoins s’entourer d’une équipe pour le mener à bien et se mettre tout de suite au travail pour récolter les fonds nécessaires.