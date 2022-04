Jennifer Lopez et Ben Affleck vont se marier: "Je me sens juste si heureuse"

Le magazine TMZ avait repéré il y a quelques jours un détail sur la main de la chanteuse: une bague ornée d'un fameux diamant. Le bijou avait depuis fait spéculer des rumeurs de fiançailles puisqu'il se trouvait sur l'annulaire de Jennifer Lopez. D'autres photos de paparazzi montraient la chanteuse quittant un magasin, avec la bague retournée vers l'intérieur de sa paume afin qu'on ne la repère pas. Si Jennifer Lopez semblait dans un premier temps vouloir rester discrète sur le sujet, il n'y a aujourd'hui plus aucun doute possible.

En effet, sur les réseaux sociaux elle a invité ses abonnés à se rendre sur son site "On the Jlo" pour découvrir "une annonce excitante et personnelle". Vous l'aurez compris sans surprise, la chanteuse de 52 ans a annoncé ce samedi ses fiançailles avec Ben Affleck.

Les deux tourtereaux se sont remis ensemble il y a quelques mois après 20 ans de séparation. Mais ce ne serait pas la première fois que l'acteur demande la main de la chanteuse. Ils n'avaient pas réussi à se marier à cause de l'environnement médiatique de l'époque, qui pesait trop sur leur couple. Après cette séparation, Jennifer Lopez avait épousé le chanteur Marc Anthony avec qui elle a eu deux enfants, Max et Emme.

"Aujourd’hui nous sommes plus âgés, plus intelligents, nous avons plus d’expérience, nous avons avancé dans nos vies. Nous avons des enfants et on fait attention à tous ces aspects. (...) Je me sens juste si heureuse et chanceuse d’être dans une relation épanouie et aimante, et je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la préserver car elle le mérite, vraiment. On la considère sacrée", avait récemment confié Jennifer Lopez à People.

Dernièrement, Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont offerts un manoir stratosphérique pour la bagatelle somme de 55 millions d'euros. Une propriété qui pourrait facilement accueillir un mariage de cette envergure.