Présidentielle 2022: Matt Pokora, Cyril Hanouna, Kev Adams... Les people ont aussi voté

Le rendez-vous aux urnes de ce dimanche a donné le ton de la présidentielle française. Au terme d’une journée de votes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient pour le deuxième tour. Jean-Luc Mélenchon termine troisième, Eric Zemmour quatrième.

Tout au long de cette journée électorale, les people ont partagé leur moment de vote sur leurs réseaux sociaux. Alors que certains ont simplement publié une photo de leur carte électorale, d'autres ont été plus imaginatifs. C'est en vêtements de sport que Cyril Hanouna s'est rendu aux urnes. "Sport + vote, c'est le doublé gagnant", écrit le présentateur de Touche pas à mon poste sur Instagram. De leurs côtés, Kev Adams s'est fait immortaliser derrière le rideau de l'isoloir et en train d'introduire son bulletin dans l'urne et l'ancien Star Académicien Jean-Pascal Lacoste s'est dit "tellement pressé" d'aller voter qu'il s'est rendu aux urnes… en chaussons.

Très proche d'Eric Zemmour, Pierre-Jean Chalençon a (re) publié sa vidéo du 1er avril dans laquelle il s'annonce candidat à la présidentielle. Jean Dujardin, quant à lui, a partagé une photo du film Présidents où il incarne Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. Matt Pokora a, lui, voté depuis Los Angeles où il réside désormais avec sa compagne Christina Milian et leurs enfants. Christian Clavier en a profité pour faire de la pub en invitant ses abonnés à regarder Les Visiteurs sur TF1 et à voter, comme lui, pour "une bonne soirée ripaille devant la boîte à troubadours". Enfin, le présentateur star des Douze coups de midi sur TF1, Jean-Luc Reichmann a, pour sa part, annoncé que ce dimanche il votait "Mamie Georgette". "Née le 9 août 1921, c'est elle qui a l'expérience", écrit-il à côté d'une photo en noir et blanc de lui et sa grand-mère.

Ils avaient déjà annoncé la couleur

Si certaines stars restent discrètes quant à leurs intentions de vote, d’autres n’hésitent pas à manifester leur choix. C’est le cas de Claude Lelouch et de Carole Bouquet qui étaient installés au premier rang du meeting d’Emmanuel Macron ou encore François Berléand et Elie Semoun qui ont apporté leur soutien à l’actuel président de la République.

Si plusieurs personnalités ont appelé à voter Jean-Luc Mélenchon (Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'h, Corinne Masiero ou encore Blanche Gardin), peu sont celles à avoir manifesté leur intention de voter pour Marine Le Pen ou Eric Zemmour. Seul Philippe Chevalier, du duo Chevallier et Laspalès, a annoncé soutenir la tête du Rassemblement National. De son côté, Véronique Genest a réitéré son soutien au président du parti Reconquête ! "Pour moi c'est tout sauf Macron. Mais je dois dire que Mélenchon j'aurai vraiment du mal", a tweeté la star de Julie Lescaut avant l'officialisation des résultats de ce premier tour.

Rendez-vous le 24 avril pour le deuxième tour des présidentielles françaises.