"Il y avait une limite": Garou raconte pourquoi il a pris ses distances avec Céline Dion

Octobre 2001. Un duo de choc québécois pulvérise les stations de radios francophones. En s'attachant les services de Céline Dion, Garou signe un tube dès son premier album avec "Sous le vent" qui devient numéro 1 en Belgique et en France. Les deux chanteurs, très complices, se sont pourtant éloignés depuis. L'ancien coach de "The Voice" a expliqué pourquoi.

"J'ai coupé les ponts"

"On était très proches avec Céline, je pense qu'elle n'a pas compris quand j'ai coupé les ponts avec eux", a confié celui qui estime aujourd'hui avoir "trahi quelque chose" dans l'émission "En aparté". Au sommet de sa carrière, Garou n'a pas voulu du même succès interplanétaire que sa compatriote. "Elle voulait m'emmener très haut et puis, à un moment, c'est presque moi qui ai coupé le cordon pour me laisser planer. J'avais plus envie de descendre que de monter. Je ne voulais pas être partout sur la planète. Il y avait une limite, je ne voulais pas aller plus haut", a-t-il souligné. Toutefois, leurs retrouvailles sont "magiques" à chaque fois que leurs routes se croisent.