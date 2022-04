"Ils se servent de la reine pour Netflix": la visite de Meghan et Harry durement critiquée au Royaume-Uni

Un petit tour et puis s'en va. Meghan Marke et le prince Harry ont surpris leur monde en faisant un crochet par le Royaume-Uni avant de filer vers les Pays-Bas et les Invictus Games. Les Sussex ont rejoint Windsor, où la reine de 95 ans a pris ses quartiers depuis ses problèmes de santé, en catimini. Le prince Charles et Camilla Parker Bowles étaient présents, contrairement à William et Kate Middleton, visiblement snobés.

"Booster leur crédibilité"

Si cette réunion peut avoir des allures de premier pas vers l'apaisement des tensions post-Megxit, elle ne fait pas l'unanimité pour autant. "Je n'ai aucun doute sur le fait que tout ça a été organisé pour leur documentaire Netflix", a pesté l'expert royauté Tom Bower, lit-on dans le Daily Mail. Le couple a effectivement signé un contrat d'un montant de 100 millions de dollars avec la plateforme pour un documentaire. "Les conseillers de la reine ne sont parvenus à la protéger des pires diffamateurs de la famille royale, alors que les Sussex se servent d'une femme âgée et fragile pour booster leur crédibilité et leurs revenus", a poursuivi l'auteur d'une biographie consacrée à l'ancienne actrice.





Les Sussex sont attendus à La Haye ce 16 avril pour l'ouverture des Invictus Games.