Daniel Lévi hospitalisé et opéré en urgence

Daniel Levi n’en fait pas un mystère, il souffre d’un cancer du côlon. Celui-ci avait été diagnostiqué en 2018 alors que le chanteur était dans un état critique, incapable de marcher avait-il confié.

Nouvelle alerte sérieuse la semaine dernière. Mercredi, il a été hospitalisé en urgence, avec pour conséquence, le report de plusieurs de ses dates de concert à venir à l'automne. C'est sa femme qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. "Daniel Levi a été hospitalisé et opéré en urgence le mercredi 13 avril à Marseille après quelques complications", écrit-elle sans rentrer dans les détails. Elle se veut cependant rassurante puisqu'elle précise qu'il est rentré chez lui depuis.

Sa convalescence devrait durer quelques mois, précise-t-elle. "Nous sommes dans l'obligation de reporter les premières dates de la tournée début septembre mais nous nous retrouvons très vite pour partager de magnifiques moments. Merci à tous pour tous vos messages et votre magnifique soutien. Daniel vous embrasse tendrement", indique le communiqué qu'elle a publié.

En septembre dernier, alors qu'il était le parrain du Télévie, Daniel Levi avait évoqué sa maladie dans les pages de La DH. Voici ce qu'il nous avait confié lorsqu'on lui a demandé ce qui était le plus difficile pour lui dans la maladie : "Il y a une chose qui était une espèce de couperet, c'est de savoir que le monde continue quand vous êtes par terre et que, si vous disparaissez, le monde continue. Et, là, vous avez un sentiment d'impuissance et d'isolement. Une fragilité qui fait que ça donne une mesure sur ce que vous êtes et le rôle que vous avez à jouer ici bas. Et du coup, quand vous savez qu'avec vous ou sans vous, les choses continuent alors ça vous donne une raison supplémentaire d'être droit dans vos bottes et d'avoir un cheminement qui en vaille la peine et qui vous sera propre. (Ma femme) cherchait par tous les moyens à me redonner la patate. Si j'en parle tout le temps de cette maladie, c'est parce qu'il n'y a pas de tabou, c'est ma vie. Pas de honte non plus… Il n'y a pas de cinéma quand on est confronté à la réalité des choses. Et du coup, la vie prend une autre tournure. Ça vous ramène à une réalité bien plus intéressante".