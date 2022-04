Patrick Fiori donne des nouvelles de Florent Pagny, atteint d’un cancer: "C'est mon ami et je ne le trahirai jamais"

"Sauf que les informations, je me les garde pour moi car c'est mon ami et je ne le trahirai jamais. Ni ce que lui me dit, ni Bruel, ni Goldman, je le garde pour moi." Et le chanteur de revenir sur cet album à venir où il a une chanson en commun avec l'interprète de Savoir aimer et acolyte de The Voice France.

"Ce n'est pas un album de Florent Pagny mais une chanson sur laquelle Florent chante, nous glisse Patrick Fiori. On sera quatre à chanter : Monsieur Bruel, Florent Pagny, Jean-Charles Papi qui est un artiste corse très connu et moi. Un quatuor assez exceptionnel (sourire) ! Une chanson magique et magnifique de Michel Mallory, qui est un artiste corse et l'auteur notamment de 'Toute la musique que j'aime' de Johnny. Il a fait quelques gros tubes qui ont accompagné des gens pendant longtemps. Bref, le Corsu Mezu Mezu 2 arrive !"

Florent Pagny l'avait d'ailleurs annoncé en personne sur son Instagram lors du tournage du clip sur la pointe de la Parata. "Chimio commencée, mais la vie continue. Très belle journée en Corse, avec mes camarades de chant."