Cécile Djunga n'est plus un coeur à prendre

Elle le dit dans son post sur Instagram, Cécile Djunga est sur un petit nuage. La présentatrice s’est fiancée et se dit heureuse et honorée de l’avoir fait en respectant la tradition congolaise.

"Tu es venu chez ma maman et tu as demandé ma main. Merci mon @_rom 1_m pour ta curiosité, ta patience, ton respect et ton ouverture d'esprit envers mes coutumes", a-t-elle écrit car, précise-t-elle, "Ce n'est pas toujours facile de se comprendre quand on vient de deux cultures complètement différentes." Prochaine étape : le mariage annonce fièrement Cécile Djunga. Une aventure à suivre sur un compte Instagram dédié : @lemondedegamey.