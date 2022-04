Elizabeth II: un portrait insolite et des messages de la famille royale pour son anniversaire

Ce 21 avril, Elizabeth II fête ses 96 ans pour 70 années de règne. La souveraine, qui célébrera également son jubilé de platine en juin, est logiquement mise à l'honneur sur les réseaux sociaux de la famille royale britannique.

Passion équitation

Comme de coutume, la reine a eu le droit à un nouveau portrait officiel. Exit faste et pomposité : c'est dans un contexte plus terre-à-terre qu'Elizabeth II a été immortalisée. On peut la voir prendre la pose entre Bybeck Katie et Bybeck Nightingale, deux de ses poneys Fell à la robe immaculée. Le cliché d'Henry Dallal, spécialiste de la photographie équestre, fut pris dans les jardins de Windsor le mois dernier, a précisé le Palais.

"Une inspiration"

Dans la foulée, la veuve du prince Philip a reçu de chaleureux messages des siens. "Une inspiration pour tellement de personnes à travers le Royaume-Uni, le Commonwealth et le monde qu'il est particulièrement spécial de fêter en cette année de jubilé", ont écrit Kate Middleton et le prince William. "Nous souhaitons à la reine un 96e anniversaire tout particulier", lit-on sur le compte Twitter de Camilla et du prince Charles. Une photo d'Elizabeth II enfant a été partagée sur le compte officiel de la famille royale pour couronner le tout.