Ed Sheeran en concert pour clôturer les célébrations du jubilé de la reine Elizabeth II

La justice a tranché: Ed Sheeran n'a pas commis de plagiat pour "Shape of You"

La star britannique de la pop Ed Sheeran n'a pas commis de plagiat pour son méga hit "Shape of You", un des titres les plus écoutés au monde, a conclu mercredi la Haute Cour de Londres, déboutant deux auteurs-compositeurs qui l'avaient saisie.