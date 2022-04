"Harry se laisse mener par le bout du nez", "Leur mariage se terminera mal": Trump dézingue le prince Harry et Meghan Markle

L'ancien président des Etats-Unis, qui avait déjà critiqué par le passé le couple royal, a remis une couche lors d'une interview accordée à Piers Morgan.

Donald Trump estime que le prince Harry est écrasé par sa femme Meghan. "Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi écrasé. Je n'ai vraiment jamais rien vu de tel", a lancé le républicain.

Mais c'est surtout Meghan qui en a pris pour son grade. "Je ne suis pas fan de Meghan. Je ne suis vraiment pas fan, et je ne l'étais pas dès le début. Je pense que le pauvre Harry se laisse mener par le bout du nez", a poursuivi Trump.

Quand Piers Morgan a demandé à Donald Trump s'il estimait que le couple royal pourrait divorcer un jour, ce dernier a répondu par l'affirmative. "Oui, je pense. J'ai toujours été un très bon prédicteur. Comme vous le savez, j'ai déjà tout prédit: ça va se terminer, et ça se terminera mal. Je me demande si Harry va se mettre à genoux et la supplier… Je pense qu'il a été mené en bateau."

L'ancien pensionnaire de la Maison blanche, s'il était à la place de la Reine Elizabeth, aurait retiré les titres royaux d'Harry et Meghan lorsqu'ils sont partis vivre à l'étranger suite aux multiples tensions entre le couple et le reste de la famille royale. "Je l'aurais fait. La seule chose que je désapprouve par rapport à la Reine, sûrement la seule chose au monde, c'est sa réaction sur le coup. Je pense qu'elle aurait dû dire 'si c'est votre choix, ok, mais vous êtes déchus de vos titres, et franchement, ne revenez pas'. Harry a été tellement irrespectueux envers le pays, et je pense que c'est une source d'embarras pour la famille royale", a encore répondu Donald Trump.