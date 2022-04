"J'ai vu du sang couler dans son dos", "Je suis sans voix" : de nouvelles images d’Alec Baldwin après son tir mortel révélées par la police

Le 21 octobre 2021, Alec Baldwin, en plein tournage, a accidentellement abattu Halyna Hutchins, la directrice de photographie, lors du tournage du film Rust. Six mois plus tard, la police de Santa Fe a partagé une dizaine de documents - photos et vidéos - de cet accident.

Sur plusieurs vidéos, on peut apercevoir la police et les secours arriver sur les lieux du tournage. Les secours ont directement foncé vers Halyna Hutchins et Joel Souza, le réalisateur du film, lui-aussi touché et blessé par la balle qui a perforé le corps d'Halyna Hutchins, tandis que la police demandait une évacuation aérienne pour ces deux personnes.

Ensuite, on aperçoit Alec Baldwin, encore sous le choc, se diriger vers les policiers. L'acteur a d'emblée annoncé que c'était lui qui détenait l'arme lors de la scène qu'ils venaient de tourner.

Alec Baldwin a alors témoigné, devant deux policières. Il a précisé qu'il ne savait pas que l'arme était chargée. "Le pistolet devait être vide ! Mais j'ai répété avec une arme avec une balle à l'intérieur, (...) Je suis sans voix. J'ai besoin de savoir comment cela a pu se produire ! D'où vient cette balle ?", confiait-il. "Nous étions en train de tourner, tout allait bien. Joel était mon ami. Je suis un des producteurs du film. On a travaillé sur Rust ensemble pendant trois ans", rappelle Alec Baldwin aux policières.

"J'ai vu du sang couler dans le dos d'Halyna Hutchins"

Les documents partagés par la police de Santa Fe font également état de l'interrogatoire de Joel Souza. Le directeur du film, questionné depuis son lit d'hôpital, racontait comment il avait vécu les choses: "Il y a eu un 'bang' très fort, et j'ai eu l'impression que quelqu'un me frappait à l'épaule et j'étais à terre. Et j'ai vu du sang couler du dos d'Halyna Hutchins".

On pouvait également apercevoir Alec Baldwin, s’entraîner à sortir le pistolet de sa veste et à le pointer vers la caméra dirigée par la regrettée Halyna Hutchins.

Adan Mendoza, shérif du comté de Santa Fe, a communiqué par rapport à l'enquête en cours. Les analyses balistiques et analyses médico-légales sont en cours. Leurs résultats sont attendus pour tirer les conclusions et clôturer l'enquête.