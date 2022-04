Le roi Willem-Alexander fête ses 55 ans: un magnifique portrait en famille dévoilé

Un royaume à la fête. Ce mercredi 27 avril, Willem-Alexander des Pays a soufflé sa 55e bougie et il a eu le droit au plus du cadeau : un moment privilégié avec toute sa famille. Le roi et la reine Maxima ont pu compter sur la présence de la princesse héritière Catharina-Amalia, 18 ans, de leur petite dernière, Ariane, 15 ans, mais aussi sur celle d'Alexia, 16 ans, revenue spécialement du Pays du Galles pour l'occasion.

La famille royale néerlandaise, toujours aussi joviale et colorée, a partagé un cliché en famille sur les réseaux sociaux pour marquer le coup. Le portrait a affolé les compteurs avec plus de 75.000 "likes" en cinq heures sur Instagram, preuve que la maison d'Orange-Nassau est toujours très populaire. "La famille royale est en route vers le pont Saint-Servais, point de départ de la journée. Le parcours emmène la famille à travers les différentes 'vies' de Maastricht et de la province du Limbourg", a fait savoir le Palais sur le réseau social. La foule et le soleil les attendaient de pied ferme.