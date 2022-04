Salma Hayek fait sensation en posant avec sa fille de 14 ans pour la première fois

Un duo mère-fille étincelant. À 14 ans, Valentina Pinault est la nouvelle "fille de" à suivre de près. Après Lily-Rose Depp, Deva Cassel, Kaia Gerber ou encore Iris Law, l'adolescente a eu le droit à un baptême du feu en posant avec sa célèbre maman.

La fille de Salma Hayek et du milliardaire français François-Henri Pinault est déjà très à l'aise devant l'objectif comme le prouve son récent shooting pour Vogue Mexico. C'est aussi occasion d'en savoir un peu plus sur les goûts de la jeune femme.



"En général, je porte toujours ce qui me plaît, je ne porte pas trop attention à la marque. (...) Je change souvent de style, car cela dépend beaucoup de la personne que je souhaite être ce jour-là. Il y a des jours où je veux porter quelque chose de totalement noir et d'autres jours où je peux porter beaucoup de couleurs", confie ce caméléon de la mode.

"Quel beau cadeau de fête des Mères", a écrit Salma Hayek, très fière, sur son compte Instagram.