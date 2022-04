"C'est dur de vous dire au revoir": les larmes aux yeux, Céline Dion annonce qu'elle reporte encore sa tournée (VIDEO)

Céline Dion se remet actuellement d'un récent problème de santé -la diva canadienne a récemment été traitée pour des spasmes musculaires sévères et persistants- et est contrainte de reporter ses dates européennes du "Courage World Tour" de 2022 à 2023, y compris les concert prévus le 3, 4 & 6 septembre 2022 en Belgique qui auront désormais lieu le 17, 18 & 20 septembre 2023 respectivement. La chanteuse de 54 ans s'est exprimée sur Instagram. "Je m'ennuie de vous"

"Je suis tellement désolée, attristée, d’être obligée de repousser les spectacles une fois de plus, explique, les larmes aux yeux, Céline Dion, sur Instagram. Cette fois-ci, c’est ma santé qui m’oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne et malheureusement d’en annuler certains autres." Et de poursuivre. "La bonne nouvelle, c’est que je me sens quand même un peu mieux. Mais c'est sur que ça pas assez vite et c'est hyper frustrant pour moi. Mes médecins me suivent, je reçois des traitements mais j’ai toujours des spasmes musculaires." Elle soupire... "La récupération prend beaucoup plus de temps que je ne le pensais. Je me dois d’être en pleine forme, en pleine santé, pour donner 100 % de moi-même sur la scène, car c’est ce que vous méritez."

"Je suis tellement désolé et vous devez être tellement déçus!"

Céline Dion conclut ensuite par ces mots, car la diva canadienne tient à dire à ses fans comment elle se sent. "Je suis tellement désolé de cette nouvelle, ça fait longtemps que vous attendez mes concerts et j'apprécie votre loyauté. Vous devez tellement être déçus et découragés d'attendre, je fais du mieux que je peux pour reprendre la forme dès que possible. Et sachez que les nombreux messages d'amour et de d'espoir que vous m’envoyez font partie de mon traitement médical, ça m’aide énormément. Merci beaucoup pour tout cet amour." Elle termine en "priant pour la paix" en Ukraine. Et les yeux mouillés, elle quitte ses fans en disant ceci. "J'espère vous revoir très vite, je m'ennuie... et je n'ai jamais cessé de vous aimer. C'est dur de vous dire au revoir mais je termine ce message en vous disant... à bientôt. Merci."

Plus d'infos sur www.celinedion.com/in-concert/ou via greenhousetalent.comqui s'occupe des dates belges et hollandaises.