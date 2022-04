Moment déconcertant au procès de Johnny Depp et Amber Heard : "Je n’ai jamais vu ça avant"

Dans la famille des témoins du procès entre Johnny Depp et Amber Heard, l'ancien portier de l'acteur a été demandé. Alejandro Romero, c'est son nom, s'est exprimé dans une vidéo préenregistrée diffusée le 27 avril. Et son témoignage a décontenancé tout le tribunal de Fairfax.

"Je n'avais jamais vu ça"

Passablement blasé et affable, celui qui dit volontiers "en avoir marre de cette affaire" a replongé dans ses souvenirs approximatifs, le tout en conduisant et en vapotant. "Vous ne vous rappelez pas avoir vu Amber Heard le 24 mai (2016, Ndlr) ?", lui a notamment demandé un avocat. "Non, je m'en souviens pas, je ne me souviens même pas de ce que j'ai pris au petit-déjeuner", a-t-il répondu avec nonchalance.

Le portier est également revenu sur une anecdote cocasse au sujet d'Amber Heard, inquiète après avoir retrouvé des marques sur la porte de leur appartement de West Hollywood. "Je me suis dit: 'Tu penses vraiment que quelqu'un a essayé de rentrer chez toi en faisant des griffes à 10 centimètres du sol? Ils étaient terrifiés", s'est-il rappelé au sujet de l'actrice et de son ami Rocky Pennington, provoquant les rires de la salle.

Johnny Depp a lui aussi eu du mal à garder son sérieux devant le je-m'en-foutisme du témoin et l'absurdité de la situation. "Je n'ai jamais vu ça avant", a même concédé Penney Azcarate, la juge. La séquence est rapidement devenue virale sur Twitter.