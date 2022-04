Et Rihanna proclama : Vive la grossesse !

Le 31 janvier dernier, Rihanna annonçait sa grossesse au monde entier par le biais d’une série de photos réalisées par le photographe Miles Diggs dans les rues de New York. Sur les clichés en question, on pouvait apercevoir la chanteuse de 33 ans en train de se balader à Harlem, un quartier de la Grosse Pomme, avec son compagnon, le rappeur A$AP Rocky. La star arborait une longue veste matelassée rose fluo, de la collection automne-hiver 1996 de Karl Lagerferld pour Chanel, qu’elle avait pris soin de déboutonner pour laisser entrevoir son joli ventre rond orné de chaînes et de bijoux. Quelques semaines plus tard, elle créait une nouvelle fois la surprise en arrivant au défilé Dior dans une nuisette transparente et des sous-vêtements noirs. Le ton était donné : à l’inverse de ses homologues hollywoodiennes, Rihanna ne foulerait pas les tapis rouges dans des tenues qui camouflent ses nouvelles rondeurs mais dans des tenues qui, au contraire, soulignent son baby bump.

Valoriser le corps de la femme enceinte

"Hors de question d'aller acheter des fringues au rayon maternité ", déclarait la chanteuse dans les colonnes de la version américaine de Vogue, dont elle faisait la couverture le mois dernier. Rihanna préfère les pantalons taille basse, les crop-tops, les bottes de cow-boy, la dentelle, les talons hauts et les vestes en cuir, en vinyle ou en fourrure aux sweat-shirts amples que portent les femmes enceintes habituellement. "Mon corps réalise quelque chose d'incroyable en ce moment, expliquait-elle encore au magazine. C'est une période de fête, de célébration. Pourquoi devrais-je cacher ma grossesse ? Pourquoi devrais-je avoir honte de mon corps ? J'aime m'habiller, j'aime les vêtements et je ne vais pas m'en priver parce que mon corps est en train de changer."

Icône influente

En posant au Ritz, à Paris, devant l'objectif d'Annie Leibovitz, dans un body en dentelle, Rihanna faisait, en l'espace de deux heures à peine, grimper de 191 % les recherches Internet autour des bodies en dentelle transparente. "Une personnalité aussi influente que Rihanna peut faire évoluer la perception que la société se fait d'une femme enceinte", nous explique Caroline Dechamps, doula et thérapeute au sein du centre médical lié à la périnatalité et à la parentalité, Des Racines à la Vie. "Le nombre de réactions suscitées par les tenues de la star tout au long de sa grossesse prouve que les choses sont en train d'évoluer. Elle affiche sa linea nigra, cette ligne qui peut apparaître sur le ventre durant la grossesse, elle porte des déshabillés qui montrent aux femmes qu'on peut se sentir sexy aussi en étant enceinte. Même si toutes les femmes ne sentiront pas à l'aise dans des tenues similaires à celles que porte Rihanna, il est important que ce genre de modèle existe, que les femmes puissent se référer à des images variées qui représentent la diversité des corps. Car, bien souvent, si les femmes développent un rapport conflictuel avec leur corps durant la grossesse, c'est parce que les médias, les magazines, les publicités leur renvoient des images de femmes et de mères parfaites. Elles se forgent alors une image erronée de ce à quoi est supposé ressembler un corps de femme enceinte. Il faut leur rappeler qu'elles sont sublimes. Peu importe l'âge ou la corpulence, il n'y a rien de plus beau que de porter la vie."

Avec ses 127 millions d’abonnés sur Instagram, la créatrice des marques Fenty Beauty, Fenty Skin et Savage x Fenty, espère bien pouvoir encourager une nouvelle génération de futures mères à se sentir libres d’exhiber leur ventre à leur guise si elles le souhaitent.

"J'ai toujours eu un côté rebelle, expliquait-elle au magazine digital Bustle, consciente de transgresser complètement les codes, de ne rentrer dans aucun moule. J'adore la mode et ma grossesse me donne l'opportunité de tester de nouvelles choses. Je me suis mise au défi de pousser ma créativité encore plus loin. J'avais envie de m'amuser et de me sentir sexy." Pour la milliardaire, séduction et grossesse ne sont pas incompatibles. Elle explique, qu'aucune femme ne devrait se sentir obligée de cacher les parties de son corps dont elle est fière pendant neuf mois pour répondre aux attentes encore trop conservatrices de la société.

"Les femmes sont constamment sujettes à des injonctions contradictoires", nous explique Elsa Boulet, sociologue. "On leur dit de continuer à prendre soin d'elles durant leur grossesse mais on les juge si leurs tenues sont trop sexualisées. On leur demande de prendre du repos, mais peu d'aménagements sont mis en place pour les travailleuses salariées." Un phénomène qui n'est malheureusement pas uniquement spécifique à la grossesse. "On entend le même genre de discours autour du rôle de mère. La société veut qu'une femme soit entièrement dévouée à son enfant mais qu'elle reste sexy pour son conjoint. Nous vivons dans une société patriarcale dans laquelle les corps féminins sont scrutés à la loupe et souvent dénigrés."

Des stigmatisations qui amènent parfois certaines femmes à entretenir un rapport conflictuel avec leur corps durant cette période de gestation. "Ces changements physiques, ajoute Caroline Dechamps, peuvent parfois freiner une femme qui souhaite fonder une famille. De nombreuses femmes redoutent la prise de poids qui accompagne automatiquement la grossesse, craignent aussi l'après. Elles se demandent si leur ventre pourra redevenir aussi ferme, si elles retrouveront leur poitrine d'avant après avoir allaité, si elles auront des vergetures, si leurs partenaires les trouveront toujours aussi désirables et, surtout, si elles aimeront toujours leur reflet dans le miroir."

Des looks pour booster la confiance en soi

Pour Rihanna, toutes les mères en devenir devraient se sentir reconnaissantes des miracles réalisés par leur corps et se réjouir de le voir changer afin de pouvoir donner la vie. "Ce n'est pas grave si on me trouve trop ronde, raconte encore la chanteuse. Je porte un bébé et je n'ai pas besoin de couvrir mon ventre." Selon l'interprète de "Umbrella", les vêtements, quand ils sont bien choisis et collent à notre personnalité, ont même tendance à décupler la confiance en soi. "Je porte des pièces que je n'aurais jamais osé porter auparavant. Plus c'est léger, découpé, bridé, au mieux c'est."

À quelques jours de son accouchement, Rihanna estime avoir réussi à bousculer les codes et repousser les limites de ce qui pouvait être jugé décent ou non pour une femme enceinte.