Surprise au festival de Cannes 2022: la rappeuse Diams va faire son grand retour !

Depuis 2010 et sa reconversion à l'Islam, Mélanie Georgiades, plus connue sous le nom de chanteuse de Diam's, va faire son grand retour sur la scène médiatique. Elle reviendra donc lors de la 75ème édition du festival de Cannes, qui a lieu du 17 au 28 mai 2022. La chanteuse va venir présenter son documentaire intitulé Salam, ce qui signifie 'paix' en arabe.

C'est l'organisation du festival qui a annoncé la grande nouvelle, ce vendredi via un communiqué de presse.

Ce vendredi, la rumeur circulait déjà sur France Inter. “Une rumeur folle électrise le 7e art, on murmure que de nouveaux films pourraient être ajoutés à la sélection officielle, dont un documentaire inédit signé par la reine de toutes les reines, le diamant de tous les diamants, l’ancienne rappeuse Diam’s en personne ! ”, a-t-on évoqué lors de l'émission Boomerang.

Le documentaire Salam a été réalisé avec Houda Benyamina, Caméra d’or en 2016 à Cannes pour Divines, et Anne Cissé.

La chanteuse a d'ailleurs adressé un message sur son compte Instagram où elle annonce officiellement son retour.

"Pendant des années, on a frappé à ma porte me demandant l'autorisation de mettre ma vie en scène, de la jouer, de l'interpréter. Des demandes nombreuses de documentaires, de biopics, de séries n'ont cessé d'affluer. J'avais comme le sentiment que l'on me demandait de donner les clefs de ma vie pour que d'autres puissent en faire un film. Un spectacle. Ma dépression, mes souffrances, ma quête, ma renaissance : un film ? Un divertissement ?

Alors j'ai repris la plume. (...) La beauté des paysages qui m'avait subjuguée sera-t-elle aussi belle à l'écran qu'elle ne le fut dans mes yeux ?. Replonger dans mes souvenirs et leur redonner vie avec ma plume et la caméra", écrivait-elle.