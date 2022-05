Dave fait son grand retour après son accident

En janvier dernier, Dave a été victime d'une lourde chute à son domicile qui a bien failli lui coûter la vie. Atteint d'une hémorragie cérébrale, l'interprète de Vanina est resté plusieurs jours dans le coma. Invité de C à vous le 20 avril dernier, le chanteur est revenu sur cette épreuve difficile. "C'est quand même quelque chose qui m'a changé, je crois", dit-il avant d'ajouter: "Quand tu tombes comme ça, et que tu te réveilles deux semaines après et que tu ne te souviens de rien, ce n'est pas drôle."

Trois mois après son hospitalisation, Dave avoue ne pas être encore totalement remis. "Quand on vit ça, on n'a pas le droit de conduire. Il faut attendre six mois au moins après l'accident. Ce qui est plus grave, ce sont les problèmes d'équilibre. Quand je me lève, j'ai l'impression de tomber. Mais le plus grave, et j'exagère à peine, c'est que je n'ai plus de goût ni d'odorat, et tout le monde pense que j'ai eu le Covid, mais non, c'est juste l'hémorragie cérébrale."

Le chanteur sera toutefois de retour sur scène dans le cadre de l'inauguration du tunnel Annie Cordy, le 22 mai prochain au parc Elisabeth. Un événement gratuit auquel participeront d'autres artistes tels que Salvatore Adamo, Laurence Bibot, Gilbert Montagné, Frédéric François ou encore Sandra Kim.