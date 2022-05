La série de Meghan Markle jetée à la poubelle par Netflix

En juillet dernier, Meghan Markle annonçait que Pearl, la série produite par Archewell Productions (Ndlr: une société de production créée par Meghan et Harry), allait être diffusée sur Netflix.

Il n'en sera finalement rien puisque Netflix a décidé d'abandonner le projet. En effet, à cause de la chute du nombre d'abonnés et de la forte baisse du cours de son action, Netflix est contraint de faire des économies. Beaucoup de projets qui devaient voir le jour cette année ont été annulés. Et Deadline révèle que la série de Meghan Markle en fait partie.

Dans cette série, un projet qui tenait beaucoup à la duchesse de Sussex, une fille de 12 ans vivait des aventures héroïques en étant inspirée par des femmes influentes. Aucune date de sortie n'avait été confirmée jusqu'à présent.

Harry et Meghan, qui avaient signé un accord avec Netflix et Spotify travaillent aussi sur une série-documentaire qui s'intitulera Heat of Invictus. Dans cette série basée sur les Invictus Games, on verra les différents participants se préparer à la compétition sportive pour anciens combattants blessés ou invalides.