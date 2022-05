Charlène de Monaco: la princesse fait un retour iconoclaste à Monaco

"Elle est un peu une iconoclaste. C'est sa propre personne." C'est ainsi que l'entourage de Charlène de Monaco aime à la décrire. Ni Kate Middleton, ni Grace Kelly, la princesse de 44 ans trace sa propre voie, suivant son instinct et les projets qui lui tiennent à coeur. Et ce n'est manifestement pas son année éprouvante, entre hospitalisation en Afrique du Sud et convalescence prolongée en Suisse, qui y changera quelque chose. Son grand retour sur le Rocher va en ce sens.

Famille réunie

Ce samedi 30 avril, la Sud-Africaine a fait une apparition surprise et officielle à l'occasion de la remise des prix du "Monaco ePrix", course automobile en monoplace électrique. Cheveux courts aux reflets platine, blazer asymétrique oversize anthracite et pantalon de costume fendu : Charlène a affirmé son sens très personnel de la mode pour marquer le coup. La princesse a aussi joué le jeu des photographes, prenant la pose avec ses jumeaux Gabriella et Jacques, et Albert II.

Il s'agissait de sa première apparition publique depuis le 9 février 2021. L'ancienne nageuse avait assisté au lancement du tournoi de rugby "Monaco Sevens" avant d'entrer dans une longue zone de turbulence loin du Palais.