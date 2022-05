Kailia Posey, une des stars de la culture internet, est décédée à l'âge de 16 ans

Son nom ne vous dit peut-être rien. Mais son visage certainement. Connue pour son passage dans la célèbre émission américaine "Toddlers and Tiara", Kailia Posey est malheureusement décédée. C'est sa maman qui a annoncé son décès à l'âge de seulement 16 ans.

"Je n'ai pas les mots. Une magnifique fille est partie. Merci de respecter notre intimité dans la perte de Kailia. Mon bébé pour toujours", a-t-elle écrit dans une publication Facebook ce mardi 3 mai.

Kailia Posey était connue pour son parcours dans les concours de beauté. La jeune adolescente avait également un "gif" très connu associé à l'une de ses mimiques qui était devenu viral. Dans "Toddlers and Tiara", son expression culte était associée à sa réplique, tout aussi célèbre, "I like to win money!" ("j'adore gagner de l'argent").

Les causes du décès n'ont pas été rendues publiques. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient sur internet.