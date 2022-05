La Grèce sous le charme de la reine Mathilde : "L'une des personnalités royales les mieux habillées"

La reine et le roi de Belgique y ont effectué un voyage officiel.

Rencontre avec la présidente Katerina Sakellaropoulou, repas d'État, découverte des sites archéologiques de Sounion et de Thorikos, visite du musée de l'Acropole d'Athènes... organisé du 2 au 4 mai, le voyage officiel de Philippe et Mathilde fut bien chargé. Pour la reine des Belges, cette parenthèse méditerranéenne avait aussi tout d'un marathon mode. Et la souveraine de 49 ans s'en est sortie avec les honneurs.

"Mathilde est l'une des personnalités royales les mieux habillées et elle le prouve durant sa visite dans notre pays", s'est félicitée la presse grecque, sous le charme. La reine a notamment marqué des points en optant pour une robe en tulle manifestement signée Christos Costarellos, un styliste grec. La pièce brodée et éthérée semblait tout droit sortie de l'Antiquité.



Ce mardi 3 mai, Mathilde a également envoûté les locaux dans une robe rose affirmée. Cette fois-ci, le choix était patriotique, puisqu'elle fut imaginée par le créateur belge Dries Van Noten. Un sans-faute de bout en bout.