Le prince Harry pourrait snober le jubilé d'Elizabeth

Il remonte en selle. Exilé californien, le prince Harry a regoûté aux joies d'un sport bien de chez lui qu'il adore : le polo. Ce dimanche 1er, le duc de Sussex a participé au trophée commémoratif Harry East au Santa Barbara Polo and Racquet Club, non loin de son domicile. Le fils de Charles et Diana a été photographié et a même remporté son match caritatif devant Meghan Markle.

Balle de match

Mais selon la presse britannique, cet amour retrouvé pourrait bien mettre en péril sa présence au jubilé tant attendu de la reine en juin. L'événement qui célébrera les 70 années de règne d'Elizabeth doit se dérouler du jeudi 2 au dimanche 5.

Comme le signale le Telegraph en s'appuyant sur l'agenda officiel du club, l'équipe du duc, baptisée "Los Padres" ("Les Papas, Ndrl)", doit disputer ses matches les après-midis du vendredi et du dimanche. Un chevauchement mal venu qui fait dire aux tabloïds que le prince n'a pas l'intention de faire le déplacement, activité sportive oblige.





Mais Harry l'a prouvé tout récemment : un crochet surprise par Windsor est toujours possible. Le choix s'annonce fort dans les deux cas.